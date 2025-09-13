Ричмонд
Мэр Катманду почтил память погибших протестующих

Мэр Катманду Бален Шах почтил память представителей поколения Z, погибших в ходе протестов в Непале.

Шах сказал, что считает погибших храбрых мучеников, которые внесли неоценимый вклад в движение Непала по пути патриотизма.

«Поколением Z» считаются люди, родившиеся в последние годы XX века или в первое десятилетие XXI века. Считается, что представители данного поколения были самыми активными участниками протестов в Непале после запрета соцсетей в стране.

Читайте материал «Reuters: страны G7 решили изучить способы помощи Украине за счет активов России».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

