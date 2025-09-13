Ричмонд
Около десяти миллионов человек проголосовали на выборах разного уровня

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Около десяти миллионов человек по всей стране уже проголосовали на выборах разного уровня, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Источник: © РИА Новости

«По всей стране, по всем уровням выборов проголосовало около десяти миллионов человек, то есть очень довольно приличная явка», — сказала она на брифинге.

По последним данным:

  • более 55 тысяч человек проголосовали досрочно в труднодоступных и отдаленных местах;
  • более 453 тысяч избирателей приняли участие в голосовании в приграничных регионах;
  • более 1,3 миллиона россиян проголосовали на платформе ДЭГ.

Единый день голосования

Единый день голосования проходит с 12 по 14 сентября. В 20 российских регионах проводят прямые выборы губернаторов, в 11 субъектах — выборы депутатов региональных парламентов, в 25 административных центрах — депутатов представительных органов.

Всего с пятницы по воскресенье проведут около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе.

В этом году дистанционное электронное голосование проводится в 24 российских субъектах. Заявки на участие в ДЭГ подали более 1,7 миллиона избирателей.

