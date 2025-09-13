Член комиссии от одной из партий устроил дебош на участке. Видео

В России 12 сентября стартовал единый день голосования, который продлится до 14 сентября. В этот период состоятся избирательные кампании различных уровней, в том числе выборы глав 21 региона, депутатов заксобраний субъектов РФ, а также муниципальные выборы. В общей сложности планируется замещение порядка 47 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Ожидается, что в голосовании примут участие примерно 55 миллионов избирателей.