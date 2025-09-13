Производство, инвестиции, экспорт: Нукус и Свердловская область укрепляют сотрудничество

В рамках визита состоялись встречи и переговоры, нацеленные на укрепление двустороннего сотрудничества между регионами Узбекистана и России. В частности, состоялись встречи с заместителем губернатора — министром инвестиций и развития Свердловской области Дмитрием Иониным, в ходе которой российской стороне была представлена информация о льготах и преференциях, действующих на территории Каракалпакстана, а также каталог производимой продукции на промышленных предприятиях.