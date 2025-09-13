Ричмонд
В Новосибирской области в первый день голосования явка составила 11,93%

В первый день трёхдневного голосования в Новосибирской области явка составила 11,93%, что соответствует 260 656 проголосовавшим жителям региона, согласно данным облизбиркома.

Источник: Сиб.фм

Глава комиссии Ольга Благо сообщила, что первый день выборов прошёл без нарушений. На избирательных участках работали более трёх тысяч наблюдателей, а также велся мониторинг СМИ и соцсетей. По её словам, нарушений избирательного законодательства, которые могли бы повлиять на результаты выборов, не зафиксировано, пишет infopro54.

Напомним, что избирательные участки будут работать 13 и 14 сентября с 8:00 до 20:00. В регионе проходят выборы депутатов Законодательного собрания восьмого созыва, Совета депутатов Новосибирска и 344 муниципальных кампаний. В списках избирателей зарегистрировано 2 185 368 человек.