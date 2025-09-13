В Новосибирской области в первый день голосования явка составила 11,93%

Глава комиссии Ольга Благо сообщила, что первый день выборов прошёл без нарушений. На избирательных участках работали более трёх тысяч наблюдателей, а также велся мониторинг СМИ и соцсетей. По её словам, нарушений избирательного законодательства, которые могли бы повлиять на результаты выборов, не зафиксировано, пишет infopro54.