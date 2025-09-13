Ричмонд
Владимир Путин провел встречу с губернатором Петербурга

Президент России Владимир Путин в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур встретился с губернатором города Александром Бегловым. Какие темы они обсудили, уточнили в пресс-службе Смольного.

Источник: пресс-служба президента РФ

Господин Беглов доложил главе государства о том, как прошел визит петербургской делегации в Республику Узбекистан. Чиновники приняли участие в открытии Ленинградского монумента — дань памяти и знак признательности великодушию узбекского народа, принимавшего эвакуированных жителей блокадного Ленинграда. Губернатор Петербурга также встретился с проживающими в Узбекистане блокадниками, их пригласили принять участие в торжествах, посвященных Дню Ленинградской Победы в январе 2026 года.

Помимо этого, Александр Беглов отчитался перед президентом о социально-экономическом развитии Петербурга. Содержание встречи на сайте Кремля не опубликовали.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Владимир Путин выступил на пленарном заседании форума объединенных культур в Петербурге.

