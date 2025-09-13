В Волгоградской области началось голосование на выборах

Те граждане, кто по уважительным причинам (инвалидности, состоянию здоровья, в связи с необходимостью ухода за нуждающимися и другим причинам) не смогут прийти на избирательный участок, имеют право обратиться в свою участковую комиссию и подать заявление о голосовании на дому. В УИК оно может быть предоставлено как в письменной, так и в устной форме (причем в том числе и при содействии иных лиц) в период до 14:00 14 сентября.