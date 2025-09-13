В Волгоградской области началось голосование на выборах

Выборы будут проводиться 13 и 14 сентября с 08.00 до 20.00 на территории 19 муниципальных районов в 109 избирательных участках.
Те граждане, кто по уважительным причинам (инвалидности, состоянию здоровья, в связи с необходимостью ухода за нуждающимися и другим причинам) не смогут прийти на избирательный участок, имеют право обратиться в свою участковую комиссию и подать заявление о голосовании на дому. В УИК оно может быть предоставлено как в письменной, так и в устной форме (причем в том числе и при содействии иных лиц) в период до 14:00 14 сентября.
Добавим, что подготовленные Общественной палатой региона наблюдатели будут следить за соблюдением закона и прозрачностью голосования. Установлены средства видеорегистрации, стационарные и переносные металлодетекторы в целях безопасности.
Кроме того, в Общественной палате Волгоградской области действует информационный центр. В нем вечером 13 и 14 сентября будет подводиться итог голосования.