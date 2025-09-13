Памфилова сообщила о примерно 100 хакерских атаках на инфраструктуру ДЭГ

«Со старта голосования было зафиксировано уже более 130 тыс. [хакерских] атак на порталы ЦИК России в сети Интернет, порядка 100 атак было зафиксировано на инфраструктуру дистанционного электронного голосования», — сказала она.
По словам Памфиловой, всего за первые сутки голосования поступило шесть ложных сообщений о «минировании», которые были зафиксированы в Курской области и Севастополе. Было возбуждено восемь уголовных дел, большая часть из них — по заведомо ложным сообщениям об атаках терроризма. Также она обратила внимание на то, что всего в территориальные органы МВД РФ за последние сутки направлено 228 сообщений о происшествиях, связанных с выборами.
Кроме того, председатель комиссии отметила, что зафиксированные подземные толчки на Камчатке никак не повлияли на проведение и организацию выборов в регионе. Памфилова призвала избирательную комиссию Камчатского края обеспечить безопасность избирателей в связи с землетрясением.
Памфилова в ходе брифинга подчеркнула, что голосование в регионах России на выборах разного уровня проходят в штатном режиме. На текущий момент, по ее словам, в регионах РФ, где проходит голосование на выборах разного уровня, свой голос отдали почти 10 млн избирателей.
Председатель комиссии 11 сентября отмечала, что ЦИК России учитывает возможность любых попыток вмешательства в выборы, в том числе хакерских атак. Она заявила, что избирательная комиссия работает на опережение и предупреждение угроз.