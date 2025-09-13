Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Памфилова сообщила о примерно 100 хакерских атаках на инфраструктуру ДЭГ

Примерно 100 хакерских атак было зафиксировано с момента начала голосования на выборах — 2025 года на инфраструктуру дистанционного электронного голосования (ДЭГ), в то время как на интернет-портал ЦИК России было совершено свыше 130 тыс. атак. Об этом 13 сентября в ходе брифинга в информационном центре ЦИК РФ сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

Источник: РИА "Новости"

«Со старта голосования было зафиксировано уже более 130 тыс. [хакерских] атак на порталы ЦИК России в сети Интернет, порядка 100 атак было зафиксировано на инфраструктуру дистанционного электронного голосования», — сказала она.

По словам Памфиловой, всего за первые сутки голосования поступило шесть ложных сообщений о «минировании», которые были зафиксированы в Курской области и Севастополе. Было возбуждено восемь уголовных дел, большая часть из них — по заведомо ложным сообщениям об атаках терроризма. Также она обратила внимание на то, что всего в территориальные органы МВД РФ за последние сутки направлено 228 сообщений о происшествиях, связанных с выборами.

Кроме того, председатель комиссии отметила, что зафиксированные подземные толчки на Камчатке никак не повлияли на проведение и организацию выборов в регионе. Памфилова призвала избирательную комиссию Камчатского края обеспечить безопасность избирателей в связи с землетрясением.

Памфилова в ходе брифинга подчеркнула, что голосование в регионах России на выборах разного уровня проходят в штатном режиме. На текущий момент, по ее словам, в регионах РФ, где проходит голосование на выборах разного уровня, свой голос отдали почти 10 млн избирателей.

Председатель комиссии 11 сентября отмечала, что ЦИК России учитывает возможность любых попыток вмешательства в выборы, в том числе хакерских атак. Она заявила, что избирательная комиссия работает на опережение и предупреждение угроз.

Узнать больше по теме
Элла Памфилова: биография главы ЦИК, ее карьера и личная жизнь
После развала Советского Союза Памфилова стала депутатом, выступившим против боевых действий в Чечне. Затем Элла Александровна работала главным российским омбудсменом: на этом посту она развивала правозащитную сферу в РФ, пока не стала главой ЦИК. Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше