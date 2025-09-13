Памфилова сообщила о примерно 100 хакерских атаках на инфраструктуру ДЭГ

По словам Памфиловой, всего за первые сутки голосования поступило шесть ложных сообщений о «минировании», которые были зафиксированы в Курской области и Севастополе. Было возбуждено восемь уголовных дел, большая часть из них — по заведомо ложным сообщениям об атаках терроризма. Также она обратила внимание на то, что всего в территориальные органы МВД РФ за последние сутки направлено 228 сообщений о происшествиях, связанных с выборами.