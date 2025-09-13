Андрей Травников отметил прозрачность выборов в Новосибирской области

Губернатор отметил, что жители Новосибирской области осознают важность участия в выборах в областной парламент и местные советы. Первый день голосования показал явку более 12% — около 270 тысяч человек, что является высоким показателем для выборов не федерального уровня. Нарушений серьёзного характера зафиксировано не было.