Андрей Травников отметил прозрачность выборов в Новосибирской области

На всех избирательных участках установлены видеокамеры с возможностью записи и последующего просмотра трансляций. Центр наблюдения оснащён 40 мониторами и большой видеостеной, позволяющей в реальном времени отслеживать голосование. Контроль ведут наблюдатели, представители политических партий, общественных организаций и участники СВО, что позволяет оперативно выявлять и реагировать на любые спорные ситуации.
Губернатор отметил, что жители Новосибирской области осознают важность участия в выборах в областной парламент и местные советы. Первый день голосования показал явку более 12% — около 270 тысяч человек, что является высоким показателем для выборов не федерального уровня. Нарушений серьёзного характера зафиксировано не было.
Травников выразил уверенность, что голосование завершится достойно и без значительных нареканий.