Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Андрей Травников отметил прозрачность выборов в Новосибирской области

В Новосибирской области продолжается обеспечение открытости и легитимности избирательного процесса. Губернатор Андрей Травников в телеграм-канале подчеркнул, что Центр общественного наблюдения уже несколько лет эффективно контролирует выборы, и в этом году процесс прошёл полностью прозрачно.

На всех избирательных участках установлены видеокамеры с возможностью записи и последующего просмотра трансляций. Центр наблюдения оснащён 40 мониторами и большой видеостеной, позволяющей в реальном времени отслеживать голосование. Контроль ведут наблюдатели, представители политических партий, общественных организаций и участники СВО, что позволяет оперативно выявлять и реагировать на любые спорные ситуации.

Губернатор отметил, что жители Новосибирской области осознают важность участия в выборах в областной парламент и местные советы. Первый день голосования показал явку более 12% — около 270 тысяч человек, что является высоким показателем для выборов не федерального уровня. Нарушений серьёзного характера зафиксировано не было.

Травников выразил уверенность, что голосование завершится достойно и без значительных нареканий.