Рютте предупредил о риске для Лондона и Мадрида из-за российских ракет

«Мне не нравится вся эта концепция мышления в терминах “восточного фланга”, потому что она создает впечатление, что жители Мадрида или Лондона находятся в большей безопасности, чем те, кто живет в Таллине. А это не так», — отметил господин Рютте на пресс-конференции. Он уточнил, что новейшие российские ракеты после их запуска способны долететь до Мадрида или Лондона всего на 5−10 минут позже, чем до Таллина или Вильнюса.