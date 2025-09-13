Ричмонд
План по уничтожению ДРГ: военные Беларуси и РФ приступили к штабной работе

МИНСК, 13 сен — Sputnik. Штабы Вооруженных сил РФ и Беларуси приступили на учении «Запад-2025» к планированию совместных действий по уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника, сообщили в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что на полигоне «Борисовский» российские и белорусские военные отрабатывают задачи взаимодействия при планировании и проведении совместных действий по блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований.

«Командиры и штабы совместной группировки войск на полевых пунктах управления приступили к планированию совместных действий по блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) условного противника в районах ответственности», — говорится в сообщении.

Учения Беларуси и России.

Совместные стратегические учения армий Беларуси и России «Запад-2025» начались 12 сентября и продолжатся по 16 сентября. По их замыслу будет отработано отражение ударов противника с воздуха. Кроме того, военнослужащие отработают оборонительный бой. В один из дней учений будет отрабатываться и разгром вклинившегося в оборону противника.

Госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович ранее обращал внимание на то, что учение носит сугубо оборонительный характер. Среди его целей — отработка вопросов, связанных с обеспечением военной безопасности Союзного государства.

