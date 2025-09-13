План по уничтожению ДРГ: военные Беларуси и РФ приступили к штабной работе

Совместные стратегические учения армий Беларуси и России «Запад-2025» начались 12 сентября и продолжатся по 16 сентября. По их замыслу будет отработано отражение ударов противника с воздуха. Кроме того, военнослужащие отработают оборонительный бой. В один из дней учений будет отрабатываться и разгром вклинившегося в оборону противника.