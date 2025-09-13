План по уничтожению ДРГ: военные Беларуси и РФ приступили к штабной работе

Уточняется, что на полигоне «Борисовский» российские и белорусские военные отрабатывают задачи взаимодействия при планировании и проведении совместных действий по блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований.
«Командиры и штабы совместной группировки войск на полевых пунктах управления приступили к планированию совместных действий по блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) условного противника в районах ответственности», — говорится в сообщении.
Учения Беларуси и России.
Совместные стратегические учения армий Беларуси и России «Запад-2025» начались 12 сентября и продолжатся по 16 сентября. По их замыслу будет отработано отражение ударов противника с воздуха. Кроме того, военнослужащие отработают оборонительный бой. В один из дней учений будет отрабатываться и разгром вклинившегося в оборону противника.
Госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович ранее обращал внимание на то, что учение носит сугубо оборонительный характер. Среди его целей — отработка вопросов, связанных с обеспечением военной безопасности Союзного государства.