Воронеж показал самую низкую явку на выборах в гордумы Черноземья

По данным избирательных комиссий, самые низкие показатели явки оказались в Воронеже, 12 сентября, на участки пришли лишь 8,9% избирателей. При этом рекордно высокая активность отмечена на участке № 1441, расположенном в воронежском СИЗО на улице Желябова — там проголосовали 98,64% зарегистрированных участников.
На другом полюсе оказались выборы в Тамбове, где явка достигла 21,82% — это лучший результат среди областных центров Черноземья. В Липецке к 20:00 проголосовали 15,41% избирателей, причём сюда включены и данные дистанционного электронного голосования, которым воспользовались около 153,5 тыс. человек. В Орле в первый день явка составила 12,5%.
По данным наблюдателей, серьёзных нарушений в целом не зафиксировано. Однако в Воронеже на участке № 1418 аннулировали бюллетени семи граждан из-за повреждённой пломбы на переносном ящике для голосования на дому. Как сообщил общественный наблюдатель, пломба слетела, и урна могла открыться. Комиссия признала бюллетени недействительными, что подтвердили источники, близкие к избирательной кампании.
В Орле кандидат от партии «Единая Россия» Роман Берлинов заявил, что на его округе № 21 распространяются агитационные материалы с его именем и фотографией, в которых содержатся призывы не голосовать за его соперницу Елену Бобкову («Справедливая Россия — За правду»). Политик назвал листовки попыткой дискредитации и пообещал направить заявление в правоохранительные органы.