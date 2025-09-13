19% избирателей проголосовали на выборах губернатора Иркутской области

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе Избирательной комиссии Иркутской области, по состоянию на 15:00 13 сентября явка на выборах губернатора Иркутской области составила 18,85 процента. Свой голос на избирательных участках отдали 344 854 человека. Максимальная явка по-прежнему в Катангском районе — там проголосовать сходили уже 46,24 процента избирателей. На втором месте по количеству проголосовавших — Балаганский муниципальный округ. Там свой голос отдали 46,63 процента избирателей. Третьим по явке стал Свирск, где проголосовать к 15:00 13 сентября успели 36,56 процента избирателей.