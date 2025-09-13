ВС России освободили Новониколаевку в Днепропетровской области

«В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск “Восток” освобожден населенный пункт Новониколаевка Днепропетровской области», — говорится в сводке.
Кроме того, бойцы нанесли поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Коломийцы и Калиновское в Днепропетровской области, а также у Червоного и Дорожнянки в Запорожской области.
Потери ВСУ на этом участке фронта составили:
- более 240 военнослужащих;
- десять автомобилей;
- 155-миллиметровая гаубица М777 американского производства;
- склад материальных средств.
Всего за минувшую неделю российская армия освободила четыре населенных пункта в Днепропетровской области: Новониколаевку, Новопетровское, Сосновку и Хорошее.