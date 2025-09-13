Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС России освободили Новониколаевку в Днепропетровской области

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Российская группировка войск «Восток» освободила Новониколаевку в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск “Восток” освобожден населенный пункт Новониколаевка Днепропетровской области», — говорится в сводке.

Кроме того, бойцы нанесли поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Коломийцы и Калиновское в Днепропетровской области, а также у Червоного и Дорожнянки в Запорожской области.

Потери ВСУ на этом участке фронта составили:

  • более 240 военнослужащих;
  • десять автомобилей;
  • 155-миллиметровая гаубица М777 американского производства;
  • склад материальных средств.

Всего за минувшую неделю российская армия освободила четыре населенных пункта в Днепропетровской области: Новониколаевку, Новопетровское, Сосновку и Хорошее.