Генассамблея ООН поддержала создание Палестины без ХАМАС

«Генеральная Ассамблея одобряет Нью-Йоркскую декларацию о создании двух государств между Израилем и Палестиной», — говорится в публикации.
В ходе голосования создание государства Палестина поддержали 142 страны, в том числе Украина. Против выступили 10 государств, включая США, Израиль, Венгрию и Аргентину. Иран не участвовал в голосовании, а 12 стран, в частности Молдавия и Чехия, воздержались.
Нью-Йоркская декларация «излагает единую дорожную карту для реализации решения о двух государствах», которая предусматривает прекращение огня в секторе Газа, освобождение заложников, а также уход власти и разоружение палестинского движения ХАМАС для восстановления отношений с Израилем.
Глава МИД Израиля Гидеон Саар 8 сентября заявил, что Париж и Мадрид наиболее активно в Евросоюзе (ЕС) призывают к созданию и признанию Палестинского государства, в связи с чем Франции и Испании следует создать соответствующее государственное образование на собственных территориях. По словам журналиста Axios Барака Равида, американский госсекретарь Марко Рубио на частных встречах намекнул, что США не будут препятствовать аннексии Израилем Западного берега реки Иордан, где находится Палестина.
Между тем министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил 1 сентября, что страна признает государство Палестина на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Глава МИД Великобритании Дэвил Лэмми также подтвердил планы Лондона признать Палестину.