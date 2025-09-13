Генассамблея ООН поддержала создание Палестины без ХАМАС

Глава МИД Израиля Гидеон Саар 8 сентября заявил, что Париж и Мадрид наиболее активно в Евросоюзе (ЕС) призывают к созданию и признанию Палестинского государства, в связи с чем Франции и Испании следует создать соответствующее государственное образование на собственных территориях. По словам журналиста Axios Барака Равида, американский госсекретарь Марко Рубио на частных встречах намекнул, что США не будут препятствовать аннексии Израилем Западного берега реки Иордан, где находится Палестина.