И опять ПАС вне закона: Правящая партия Молдовы — лидер по количеству нарушении во время избирательной кампании — отчет Promo-Lex

И снова поднимается вопрос о нарушениях.
С начала избирательной кампании, наблюдатели Promo-LEX зафиксировали 52 случая злоупотребления административными ресурсами, 45 из которых относятся к ПАС — пишет Нетипичная Молдова.
Нарушения включали:
— Присвоение заслуг за работы, оплаченные из госбюджета.
— Использование государственных учреждений и имущества в предвыборных целях.
— Участие госслужащих и мэров в агитации в рабочее время.
Promo-LEX также сообщил о других нарушениях:
— Незаконная агитация: размещение рекламы в неположенных местах и отсутствие обязательных типографских данных на предвыборных плакатах у нескольких партий.
— Подкуп избирателей.
— Вовлечение религиозных культов.
Ну что, ЦИК, будем исключать партию с огромным списком нарушений или как?
Видимо, «или как».
