Молодежь Иркутской области активно голосует

«Сейчас наоборот: ребята, для вас есть вот такие проекты, которые позволят вам реализовать себя. И мы говорим не только про студенческую молодежь — это и рабочая молодежь, те, кто работает на производстве и в бюджетной сфере. Они идут на выборы, потому что их голос услышали, с ними наладили контакт», — подчеркнул он.