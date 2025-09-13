Молодежь Иркутской области активно голосует

«Участие в выборах сегодня воспринимается как акция гражданской солидарности и современный тренд, в котором хочется участвовать», — заявил председатель Студенческого координационного совета.
По словам Владислава Сметанина, по сравнению с другими возрастными группами молодежь пока не самая активная категория избирателей. Однако ситуация кардинально меняется по сравнению с тем, что было несколько лет назад. Важную роль в этом играют цифровизация избирательного процесса и изменение подхода власти к диалогу с молодым поколением.
Так, в этой избирательной кампании кандидаты много работали в социальных сетях. Кроме того, новые технологии значительно упростили процедуру голосования для студентов, живущих не по месту прописки. Здесь важную роли сыграл портал «Госуслуг», позволяющий «прикрепиться» к нужному участку.
«Я сам тоже это делал. Буквально полторы минуты со смартфона: нажал кнопку — и всё. Ты уже можешь проголосовать в Иркутске, там, где живешь в общежитии, там, куда приехал на учебу», — поделился личным опытом эксперт.
Но главная причина смены тренда, по мнению Сметанина, глубже. Если раньше молодежь на выборы завлекали «протестным потенциалом», призывая голосовать «против», то сейчас повестка сменилась на созидательную.
«Сейчас наоборот: ребята, для вас есть вот такие проекты, которые позволят вам реализовать себя. И мы говорим не только про студенческую молодежь — это и рабочая молодежь, те, кто работает на производстве и в бюджетной сфере. Они идут на выборы, потому что их голос услышали, с ними наладили контакт», — подчеркнул он.
В итоге, как считает Владислав Сметанин, молодежь идет на выборы чтобы реализовать свою гражданскую позицию. Это проявление солидарности, возможность повлиять на развитие своего муниципального образования, региона и страны в целом. Показать, что твой голос важен и услышан.