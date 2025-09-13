Трамп обратился к странам НАТО по вопросу санкций против России

По мнению Трампа, продолжение закупок российской нефти странами НАТО ослабляет позицию на переговорах. Также он призвал союзников по альянсу ввести пошлины в 50−100% против Китая, заявив, что это сыграет большую роль в прекращении украинского конфликта. Глава Белого дома отметил, что эти меры будут сняты после окончания военных действий.
«Если НАТО сделает так, как я говорю, война закончится быстро, и все эти жизни будут спасены! Если нет, вы просто напрасно тратите мое время, а также время, энергию и деньги Соединенных Штатов», — заключил американский лидер.
Накануне Трамп пригрозил «очень жестко ударить по России санкциями» и сказал, что у него «заканчивается терпение» по отношению к российскому президенту Владимиру Путину. Среди возможных ограничений глава Белого дома упомянул санкции против банков, нефти, а также пошлины.
