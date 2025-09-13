В школах Молдовы — нехватка учителей: что говорят в Минобразования

По ее словам, ситуация остается сложной, хотя цифры показывают небольшое улучшение по сравнению с предыдущими годами.
Три года назад школы сообщали о более чем 2200 вакантных местах для учителей. В прошлом году на первом этапе распределения молодых специалистов эта цифра снизилась примерно до 1880, а в 2024 году число вакансий сократилось до 1586.
После распределения выпускников этим летом около 400 молодых специалистов были направлены в школы. Тем не менее к началу учебного года в учебных заведениях Молдовы оставалось около 700 вакантных мест.
Больше всего свободных должностей фиксируется в Кишиневе, Бельцах и Гагаузии. В остальных районах их значительно меньше — от 10 до 20. Чиновники объясняют это большим количеством школ и учеников в крупных центрах.
В сельской местности дефицит кадров ощущается иначе: в маленьких школах учителя часто вынуждены вести сразу несколько предметов. По правилам, это допускается только после прохождения переквалификации в смежной области. Обычно педагог преподает две дисциплины, например, химию и математику, но встречаются случаи, когда один учитель ведет три-четыре предмета.
Министерство поддерживает таких педагогов через специальные программы переквалификации, а также стимулирует подвоз учеников в более крупные школы, чтобы снизить нагрузку на учителей и обеспечить качество образования.
Еще один аспект кризиса — высокий возраст педагогического корпуса: около 25% учителей старше 60 лет и продолжают работать в системе. Ситуация остается стабильной, однако заметного омоложения среди преподавателей пока не наблюдается.