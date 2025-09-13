Премьер-министр Молдовы Дорин Речан приехал в Варницу агитировать местное население за ПАС. Цинизм, который ещё поискать.
В ту самую Варницу, где тогда еще просто Игорь Гросу, а не спикер парламента, не пускал приднестровцев на избирательный участок, говоря, что «не должны сепаратисты решать судьбу моей страны».
А на последних выборах в прошлом году участок в Варнице, якобы, «минировали», как «минировали» мост в Рыбнице и часами держали людей на пункте пропуска в очередях.
То6да все это делалось, чтобы не допустить неугодных граждан Молдовы к голосованию.
И вот теперь Дорин Речан тут топит за ПАС и «свободные» выборы.