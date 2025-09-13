Ричмонд
Премьер-министр Молдовы поехал в Варницу агитировать за ПАС: В ту самую Варницу, где «живут сепаратисты» по версии правящей партии, где людей не пускали голосовать, а избирательный участок «минировали»

Цинизм от Дорина Речана, который ещё поискать [видео]

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан приехал в Варницу агитировать местное население за ПАС. Цинизм, который ещё поискать.

В ту самую Варницу, где тогда еще просто Игорь Гросу, а не спикер парламента, не пускал приднестровцев на избирательный участок, говоря, что «не должны сепаратисты решать судьбу моей страны».

А на последних выборах в прошлом году участок в Варнице, якобы, «минировали», как «минировали» мост в Рыбнице и часами держали людей на пункте пропуска в очередях.

То6да все это делалось, чтобы не допустить неугодных граждан Молдовы к голосованию.

И вот теперь Дорин Речан тут топит за ПАС и «свободные» выборы.