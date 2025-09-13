Ричмонд
Путин назвал Москву лучшим городом Земли

Москва — это лучший город Земли, согласился президент России Владимир Путин на выступлении, посвященном Дню столицы.

Он заявил, что поздравляет не только жителей Москвы, но и тех, кто любит ее и считает лучшим городом на планете.

«Полностью с этой оценкой согласен. Так оно и есть на самом деле», — сказал он.

13 и 14 сентября в Москве отмечают День города, в этом году столице исполнилось 878 лет.

В 2022 году Москва заняла третье место в рейтинге благосостояния городов мира по версии программы по населенным пунктам ООН.

