Путин назвал Москву лучшим городом Земли

Он заявил, что поздравляет не только жителей Москвы, но и тех, кто любит ее и считает лучшим городом на планете.
«Полностью с этой оценкой согласен. Так оно и есть на самом деле», — сказал он.
13 и 14 сентября в Москве отмечают День города, в этом году столице исполнилось 878 лет.
В 2022 году Москва заняла третье место в рейтинге благосостояния городов мира по версии программы по населенным пунктам ООН.
