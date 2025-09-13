В Пермском крае за выборами начал наблюдать робот

В Пермском крае 12 сентября стартовали выборы губернатора и выборы в органы местного самоуправления. К 15.00 (13.00 мск) субботы проголосовало 545 159 избирателей (27,62%). Процедура продлится до 14 сентября включительно. Избирательные участки работают с 8.00 (6.00 мск) до 20.00 (18.00 мск), всего их открыто 1743. На выборах задействованы более шести тысяч наблюдателей. Также на всех участковых избирательных комиссиях используется видеонаблюдение. Средства видеофиксации ведут запись, с части из них изображение транслируется в центр общественного наблюдения в молодежном центре «Кристалл». Там круглосуточно любой желающий может посмотреть прямую трансляцию с камер на участках.