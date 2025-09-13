Ричмонд
В Пермском крае за выборами начал наблюдать робот

Робот «Промобот» начал работу в Центре общественного наблюдения за выборами.

Источник: © РИА Новости

ПЕРМЬ, 13 сен — РИА Новости. Робот «Промобот» приступил к работе в Центре общественного наблюдения за голосованием в Пермском крае, сообщили РИА Новости в робототехнической компании.

Его основными задачами являются общение с посетителями штаба, предоставление консультаций и анализ информации о ходе выборов.

«В Центре общественного наблюдения используется робот. Помогает общаться с людьми. Он полностью автономный, не нуждается в контроле со стороны человека», — рассказали в компании.

На кадрах из общественного центра видно, как робот передвигается между столами, за которыми сидят наблюдатели, разговаривает с ними, следит за порядком.

«Робот помогает сделать процесс общения с посетителями оперативнее, привносит в него столь любимые сейчас интерактивные элементы. Интересно протестировать и другие возможности ИИ… Поддерживаем развитие цифровизации в Пермском крае и в избирательном процессе», — цитирует пресс-служба компании председателя регионального общественного штаба по наблюдению за голосованием Михаила Майорова.

В «Промобот» добавили, что ранее робот пробовал голосовать на выборах президента России, выдвигать свою кандидатуру на выборы в краевой парламент, заниматься общественным наблюдением на избирательном участке. При этом в голосовании и праве избираться устройству отказали, а в мониторинге избирательного процесса он, вероятно, нашел свою нишу, особенно в части видеонаблюдения.

В Пермском крае 12 сентября стартовали выборы губернатора и выборы в органы местного самоуправления. К 15.00 (13.00 мск) субботы проголосовало 545 159 избирателей (27,62%). Процедура продлится до 14 сентября включительно. Избирательные участки работают с 8.00 (6.00 мск) до 20.00 (18.00 мск), всего их открыто 1743. На выборах задействованы более шести тысяч наблюдателей. Также на всех участковых избирательных комиссиях используется видеонаблюдение. Средства видеофиксации ведут запись, с части из них изображение транслируется в центр общественного наблюдения в молодежном центре «Кристалл». Там круглосуточно любой желающий может посмотреть прямую трансляцию с камер на участках.