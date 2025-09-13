Избирком подсчитал явку на выборы в Нижегородской области на 15:00.

Как сообщили в избирательной комиссии Нижегородской области, по состоянию на 15:00 субботы, 13 сентября, явка на выборы в целом по региону составила — 14,9%
Согласно информации, наибольшая активность отмечена в Починсковском округе — 39,06%; Вадском округе — 38,28%; Сарове — 34,12%.
Ранее сообщалось, что губернатор Глеб Никитин проголосовал на выборах муниципальных депутатов на избирательном участке в Нижнем Новгороде и призвал нижегородцев проявить гражданскую ответственность.
В регионе проводятся выборы депутатов представительных органов в 25 муниципальных округах и четырёх городских округах, в том числе в г. о. г. Нижний Новгород. Всего в регионе подлежат замещению 428 мандатов, в том числе в Думе Нижнего Новгорода — 39 мандатов.
Напомним, весной 2025 года весной 2025 года Законодательное собрание региона приняло закон об объединении Нижнего Новгорода и Кстовского округа. Таким образом в областном центре добавился ещё один район, а количество депутатов увеличилось с 35 до 39.