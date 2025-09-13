Избирком подсчитал явку на выборы в Нижегородской области на 15:00.

В регионе проводятся выборы депутатов представительных органов в 25 муниципальных округах и четырёх городских округах, в том числе в г. о. г. Нижний Новгород. Всего в регионе подлежат замещению 428 мандатов, в том числе в Думе Нижнего Новгорода — 39 мандатов.