Более двух тысяч наблюдателей будут следить за ходом выборов в Красноярском крае

В его состав вошли члены штаба, эксперты и операторы, задача которых — оперативно реагировать на все поступающие сигналы о спорных моментах. Для эффективной работы уже сформированы группы по информационной и юридической поддержке, а также мониторинговые и выездные бригады. Все обращения граждан, поступившие к наблюдателям, будут незамедлительно направляться в Общественный штаб для дальнейшего разбирательства.