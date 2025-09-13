Ричмонд
Более двух тысяч наблюдателей будут следить за ходом выборов в Красноярском крае

В Красноярском крае создан Центр общественного контроля за ходом голосования.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае завершена подготовка к Единому дню голосования 14 сентября.

В правительстве Красноярского края рассказали, что на избирательных участках будут работать свыше двух тысяч общественных наблюдателей, объединенных в специальный Центр.

В его состав вошли члены штаба, эксперты и операторы, задача которых — оперативно реагировать на все поступающие сигналы о спорных моментах. Для эффективной работы уже сформированы группы по информационной и юридической поддержке, а также мониторинговые и выездные бригады. Все обращения граждан, поступившие к наблюдателям, будут незамедлительно направляться в Общественный штаб для дальнейшего разбирательства.