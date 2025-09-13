Ричмонд
Явка избирателей на выборах депутатов гордумы Самары составила 12,69%

В Самарской области, по данным на 15:00 (MSK+1) 13 сентября, явка избирателей на выборах депутатов городского округа Самара восьмого созыва составила 12.69%.

Источник: Коммерсантъ

Явка избирателей на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований региона составила 24,18%.

Открыты 470 избирательных участков. Выборы в регионе завершатся завтра, 14 сентября, в 20:00.