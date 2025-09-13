Явка избирателей на выборах депутатов гордумы Самары составила 12,69%

Явка избирателей на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований региона составила 24,18%.
Открыты 470 избирательных участков. Выборы в регионе завершатся завтра, 14 сентября, в 20:00.
В Самарской области, по данным на 15:00 (MSK+1) 13 сентября, явка избирателей на выборах депутатов городского округа Самара восьмого созыва составила 12.69%.
