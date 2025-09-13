Адвокат Плахотнюка заявил о возможных провокациях при экстрадиции олигарха: Что затеяли власти Молдовы перед выборами

Адвокат Плахотнюка Лучиан Рогак заявил о возможных провокациях при экстрадиции олигарха.
По его словам, процесс возвращения клиента из Греции может быть использован властями Молдовы в политических целях. Он отметил, что получает сигналы о готовящихся провокациях, которые способны превратить экстрадицию в «шоу» для политической выгоды правящей партии.
Рогак добавил, что, согласно источникам в Министерстве юстиции Греции, Кишинёв якобы планирует изменить дату процедуры, но публично продолжает настаивать на 25 сентября.
«Мы рассчитываем, что задействованные структуры обеспечат строгое соблюдение закона и прозрачность процесса, без каких-либо политических манипуляций», — подчеркнул адвокат.
