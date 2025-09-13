Явка на выборах губернатора в Прикамье превысила 27%

Избирательный процесс проходит в штатном режиме, все участки будут работать до 20:00. Особую активность проявляет молодежь: в этом году впервые проголосуют более 38,5 тысяч молодых избирателей, для которых подготовлены специальные подарки — экземпляры Конституции РФ с гимном России.