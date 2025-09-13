Ричмонд
Явка на выборах губернатора в Прикамье превысила 27%

Более полумиллиона избирателей уже проголосовали.

На второй день голосования явка на выборах губернатора Пермского края достигла 27,62%. По данным на 15:00, свои голоса отдали уже 545 159 избирателей, включая участников дистанционного электронного голосования.

Избирательный процесс проходит в штатном режиме, все участки будут работать до 20:00. Особую активность проявляет молодежь: в этом году впервые проголосуют более 38,5 тысяч молодых избирателей, для которых подготовлены специальные подарки — экземпляры Конституции РФ с гимном России.

Напомним, что для решения возможных вопросов работают две «горячие линии»:

— Центр общественного наблюдения: 8 (800) 200−76−94 (круглосуточно).

— Аппарат Уполномоченного по правам человека Игоря Сапко: 8 (342) 217−67−01.

Избиратели, подавшие заявку на ДЭГ до 8 сентября, могут проголосовать онлайн через любое устройство с доступом в интернет.