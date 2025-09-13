Явка на выборах губернатора в Прикамье превысила 27%

На второй день голосования явка на выборах губернатора Пермского края достигла 27,62%. По данным на 15:00, свои голоса отдали уже 545 159 избирателей, включая участников дистанционного электронного голосования.
Избирательный процесс проходит в штатном режиме, все участки будут работать до 20:00. Особую активность проявляет молодежь: в этом году впервые проголосуют более 38,5 тысяч молодых избирателей, для которых подготовлены специальные подарки — экземпляры Конституции РФ с гимном России.
Напомним, что для решения возможных вопросов работают две «горячие линии»:
— Центр общественного наблюдения:
— Аппарат Уполномоченного по правам человека Игоря Сапко:
Избиратели, подавшие заявку на ДЭГ до 8 сентября, могут проголосовать онлайн через любое устройство с доступом в интернет.