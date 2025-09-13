На акцию в Лондоне вышли миллионы человек, заявил британский активист

«Сегодня в Лондоне на нашем мероприятии присутствуют миллионы человек», — написал он в соцсети Х.
Конные и пешие полицейские отгородили часть демонстрантов от правительственного квартала Уайтхолл, сдерживая их на Трафальгарской площади. Участники акции продолжают митинговать на Трафальгарской площади и скандируют «позор, позор» в адрес полиции.
Начались столкновения. Девять протестующих задержали. Ведутся поиски других нарушителей, и число будет расти. Участники акции заняли пьедестал колонны Нельсона, поют песню «we will rock you» и скандируют «Томми, Томми».
«Революция началась — вы не можете ее остановить», — заявил Робинсон.
Организатор отметил, что участники марша скандировали имя убитого американского консервативного политика и активиста Чарли Кирка. Он также выложил кадры, на которых видно, что некоторые демонстранты пришли с его портретом.
Параллельно в Лондоне собрался небольшой контрпротест. Левые активисты выступают против ограничения миграции. Они считают, что страна должна принимать беженцев.
В Великобритании растет недовольство из-за размещения нелегальных мигрантов в гостиницах. Массовые протесты начались в середине июля после того, как мигранта из Эфиопии обвинили в изнасиловании девочки и женщины.
В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Соединенное Королевство на лодках через Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах.