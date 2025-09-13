На акцию в Лондоне вышли миллионы человек, заявил британский активист

В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Соединенное Королевство на лодках через Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах.