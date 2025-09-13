В МИД России заявили о возможном признании Украиной утраченных территорий

Как указал Мирошник, в настоящее время Киев «занимается поиском неких правовых кульбитов», говоря о невозможности признания территорий. Однако, по словам дипломата, в случае отказа Запада от цели любой ценой ослабить Россию этот вопрос отойдет на второй план.
«Поэтому, в общем-то, все западники сами принудят Украину признать это, если таковая, конечно, будет», — сказал он в интервью ТАСС.
Мирошник также напомнил, что речь идет о четырех материковых территориях и Крыме, которые конституционно являются российскими. В связи с этим посол подчеркнул, что в значительной степени российскую сторону «не настолько сильно и интересует», как Украина отнесется к этому.
По его словам, признание Украиной четырех регионов и Крыма российскими является вопросом времени и «уже какой-то выгоды, интересов, аргументации дополнительной».
Ранее, 19 августа, газета the Wall Street Journal сообщила, что в ходе закрытых переговоров с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Белом доме 18 августа украинский лидер Владимир Зеленский не отказывался сразу от идеи территориальных уступок России. По данным издания, глава киевского режима согласился, что мог бы рассмотреть вариант «пропорциональных обменов» в рамках потенциального мирного урегулирования.