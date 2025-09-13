Ричмонд
В МИД России заявили о возможном признании Украиной утраченных территорий

Западные страны рано или поздно вынудят Украину признать российскими освобожденные ВС РФ территории. Об этом 13 сентября заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Источник: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

Как указал Мирошник, в настоящее время Киев «занимается поиском неких правовых кульбитов», говоря о невозможности признания территорий. Однако, по словам дипломата, в случае отказа Запада от цели любой ценой ослабить Россию этот вопрос отойдет на второй план.

«Поэтому, в общем-то, все западники сами принудят Украину признать это, если таковая, конечно, будет», — сказал он в интервью ТАСС.

Мирошник также напомнил, что речь идет о четырех материковых территориях и Крыме, которые конституционно являются российскими. В связи с этим посол подчеркнул, что в значительной степени российскую сторону «не настолько сильно и интересует», как Украина отнесется к этому.

По его словам, признание Украиной четырех регионов и Крыма российскими является вопросом времени и «уже какой-то выгоды, интересов, аргументации дополнительной».

Ранее, 19 августа, газета the Wall Street Journal сообщила, что в ходе закрытых переговоров с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Белом доме 18 августа украинский лидер Владимир Зеленский не отказывался сразу от идеи территориальных уступок России. По данным издания, глава киевского режима согласился, что мог бы рассмотреть вариант «пропорциональных обменов» в рамках потенциального мирного урегулирования.

