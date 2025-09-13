В Лондоне произошли столкновения участников массового протеста против миграции с полицией

В последние недели по всей Великобритании проходят акции протеста с призывом отказаться от практики размещения нелегальных мигрантов в гостиницах. Демонстрации начались после того, как 38-летний беженец из Эфиопии, проживавший в одном из отелей в городе Эппинг, недалеко от Лондона, был обвинен в сексуальных домогательствах к 14-летней девочке. Правительство Великобритании пообещало отказаться от размещения мигрантов в гостиницах к 2029 году. -0-