В Лондоне произошли столкновения участников массового протеста против миграции с полицией

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники массового шествия крайне правых Unite the Kingdom («Объедини королевство») против нелегальной миграции вступили в Лондоне в столкновения с полицией. Об этом информирует ТАСС.
Как заявили в Скотленд-Ярде, беспорядки начались в центральной части британской столицы, недалеко от зоны, разделяющей этот протест с шествием в поддержку мигрантов.
«Толпа Unite the Kingdom попыталась войти в нейтральную зону на Уайтхолле, которая установлена для разделения двух акций. Сотрудники полиции были атакованы летящими предметами и были вынуждены применить силу, чтобы не допустить прорыва кордонов», — говорится в распространенном сообщении правоохранительных органов.
По информации полиции, в акции протеста принимают участие не менее 110 тыс. человек. Они полностью заняли центр Лондона, за исключением закрытой для их протестной активности зоны.
Число участников шествия в поддержку миграции намного меньше — примерно 5 тыс. человек. Эти митингующие также дошли до центра Лондона.
Безопасность в ходе акций обеспечивают свыше 1,6 тыс. сотрудников полиции. Одна из их задач заключается в том, чтобы участники двух шествий с диаметрально противоположными повестками не встретились друг с другом.
В последние недели по всей Великобритании проходят акции протеста с призывом отказаться от практики размещения нелегальных мигрантов в гостиницах. Демонстрации начались после того, как 38-летний беженец из Эфиопии, проживавший в одном из отелей в городе Эппинг, недалеко от Лондона, был обвинен в сексуальных домогательствах к 14-летней девочке. Правительство Великобритании пообещало отказаться от размещения мигрантов в гостиницах к 2029 году. -0-