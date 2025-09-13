Ричмонд
Мирошник: Запад вынудит Киев признать утраченные территории российскими

Родион Мирошник напомнил, что все утраченные Киевом территории конституционно принадлежат России.

Источник: Комсомольская правда

Страны Запада рано или поздно могут вынудить Украину признать утраченные территории российскими. Об этом в интервью ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«В общем-то, все западники сами принудят Украину признать это, если таковая, конечно, будет», — отметил дипломат.

Мирошник подчеркнул, что в том случае если Запад откажется от курса на ослабление России, вопрос о признании территорий отойдет на второй план. При этом посол заявил, что территории, о которых идет речь, являются конституционными территориями России.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова, что признание исторического воссоединения Крымского полуострова, ДНР и ЛНР с Россией на международной арене является важным аспектом урегулирования конфликта.

