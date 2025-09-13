Ричмонд
Страны НАТО начали учения по переброске войск и техники в Литву

«Учения Grand Eagle 2025 начались! В рамках маневров Quadriga 2025 силы НАТО отрабатывают быструю переброску войск и техники в Литву», — говорится в заявлении.

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны НАТО проводят учения по отработке переброски войск и техники в Литву. Об этом информирует объединенное командование сил Североатлантического альянса в Нидерландах в социальной сети X, сообщает Baltnews.

«Учения Grand Eagle 2025 начались! В рамках маневров Quadriga 2025 силы НАТО отрабатывают быструю переброску войск и техники в Литву», — говорится в заявлении.

Как в свою очередь сообщает ТАСС, маневры Grand Eagle 2025 представляют собой часть более масштабных учений Quadriga 2025, которые проходят с 18 августа по 30 сентября на территории Германии, Литвы, Финляндии и на Балтийском море. В них задействованы более 8 тыс. военнослужащих из 14 стран, 40 кораблей, 30 самолетов и свыше 1,8 тыс. единиц техники. -0-

