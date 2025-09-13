Страны НАТО начали учения по переброске войск и техники в Литву

Как в свою очередь сообщает ТАСС, маневры Grand Eagle 2025 представляют собой часть более масштабных учений Quadriga 2025, которые проходят с 18 августа по 30 сентября на территории Германии, Литвы, Финляндии и на Балтийском море. В них задействованы более 8 тыс. военнослужащих из 14 стран, 40 кораблей, 30 самолетов и свыше 1,8 тыс. единиц техники. -0-