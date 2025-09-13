Путин и Собянин открыли в Москве новый комплекс больницы святого Владимира

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли новый многопрофильный комплекс детской городской клинической больницы святого Владимира. Открытие было приурочено ко Дню города.
При строительстве шестиэтажного комплекса были применены энергоэффективные технологии и задействованы современные архитектурные решения.
Собянин сказал, что в следующем году учреждению исполнится 150 лет, и предположил, что к тому времени коллектив уже будет работать в новом корпусе.
Коллектив больницы поблагодарил президента и мэра.
Комплекс расположен по адресу: ул. Матросская Тишина, д. 12А. Его общая площадь составляет 58 тыс. кв. м.
