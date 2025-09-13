Ричмонд
+25°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин и Собянин открыли в Москве новый комплекс больницы святого Владимира

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли новый многопрофильный комплекс детской городской клинической больницы святого Владимира.

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли новый многопрофильный комплекс детской городской клинической больницы святого Владимира. Открытие было приурочено ко Дню города.

При строительстве шестиэтажного комплекса были применены энергоэффективные технологии и задействованы современные архитектурные решения.

Собянин сказал, что в следующем году учреждению исполнится 150 лет, и предположил, что к тому времени коллектив уже будет работать в новом корпусе.

Коллектив больницы поблагодарил президента и мэра.

Комплекс расположен по адресу: ул. Матросская Тишина, д. 12А. Его общая площадь составляет 58 тыс. кв. м.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше