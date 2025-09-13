Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города

Президент России Владимир Путин выступил с торжественной речью на праздновании 878-летия Москвы в концертном зале «Зарядье». Он поздравил жителей столицы и всех, кто любит город, отметив его историческую роль и современные достижения.
Глава государства пожелал москвичам здоровья и оптимизма, а мэру Сергею Собянину и его команде — ставить новые амбициозные задачи.
«Москва олицетворяет судьбу и историческую миссию России», — подчеркнул Путин, назвав столицу флагманом развития страны.
Президент отметил эффективную работу городских властей. Он также выделил успехи в развитии космической отрасли, беспилотных технологий, транспорта и образования.
Также Путин поблагодарил москвичей за поддержку армии. По его словам, десятки тысяч сражаются на передовой, более 500 предприятий выпускают критически важную продукцию для фронта. Столица стала надёжным тылом, обеспечивая лечение раненых и помощь жителям Донбасса.