Семью экс-президента Киргизии Атамбаева принудительно выселяют из дома

В Киргизии экс-президента пытаются лишить дома до завершения суда.

Источник: Комсомольская правда

Семья бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева подверглась принудительному выселению из дома в селе Кой-Таш. Об этом в социальной сети сообщила дочь экс-лидера Алия Шагиева.

По словам Алии, в дом уже было совершено вторжение, при этом пострадала помощница семьи, а необходимые документы на выселение до сих пор не предоставлены. Шагиева подчеркнула, что на месте дома хотят начать строительство, хотя судебные процессы еще не завершены и здание не передано в государственную собственность.

Дочь Атамбаева расценивает происходящее как попытку мести бывшему лидеру, связанную с его политической деятельностью. Ситуация вызывает обеспокоенность среди близких экс-президента и правозащитников, учитывая, что действия властей осуществляются до официального решения суда.

Напомним, Алмазбек Атамбаев заочно приговорен к 11 годам и шести месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о массовых беспорядках в Кой-Таше в 2019 году. Приговор вынес Первомайский районный суд Бишкека. KP.RU также писал, что Атамбаев лишен государственных наград, права заниматься деятельностью, связанной с огнестрельным оружием, и права занимать государственные должности сроком на три года.