Семью экс-президента Киргизии Атамбаева принудительно выселяют из дома

По словам Алии, в дом уже было совершено вторжение, при этом пострадала помощница семьи, а необходимые документы на выселение до сих пор не предоставлены. Шагиева подчеркнула, что на месте дома хотят начать строительство, хотя судебные процессы еще не завершены и здание не передано в государственную собственность.