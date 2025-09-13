Ричмонд
После убийства Кирка союзники Трампа всё больше сомневаются в главе ФБР Пателе

Сомнения в компетентности директора ФБР Кэша Пателя растут среди сторонников президента США Дональда Трампа и сотрудников ведомства на фоне расследования убийства активиста Чарли Кирка. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

Источник: Life.ru

«Реакция Пателя на стремительные события, сопровождавшие ужасное убийство Кирка, заставила некоторых союзников президента Дональда Трампа публично и в частном порядке усомниться в том, способен ли он руководить главным правоохранительным органом страны», — сказано в материале.

По информации издания, Патель допустил серьёзный провал, преждевременно объявив о задержании подозреваемого, которого пришлось освободить уже через два часа. Внутренние источники в правоохранительных органах также связали проблемы в расследовании с увольнением ряда ключевых сотрудников ФБР, включая бывшего главу отделения в Солт-Лейк-Сити, в ходе августовского сокращения штатов.

Сотрудники бюро выражают недовольство тем, что директор приписал себе их заслуги в продвижении расследования. Ситуация вызывает вопросы о способности Пателя эффективно руководить ведомством в условиях кризиса.

10 сентября в Соединённых Штатах Америки был убит консервативный общественный деятель Чарли Кирк. Ранение, полученное им в область шеи во время выступления в Университете долины Юта перед аудиторией из трёх тысяч человек, оказалось смертельным, несмотря на экстренную госпитализацию в критическом состоянии. По предварительным данным, предполагаемый исполнитель преступления был задержан благодаря признанию, которое он сделал своему собеседнику в Discord, намереваясь спрятать оружие. Подозреваемый, которому 22 года, был выдан правоохранительным органам собственным отцом, имеющим 27-летний стаж службы в полиции.

