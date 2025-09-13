После убийства Кирка союзники Трампа всё больше сомневаются в главе ФБР Пателе

10 сентября в Соединённых Штатах Америки был убит консервативный общественный деятель Чарли Кирк. Ранение, полученное им в область шеи во время выступления в Университете долины Юта перед аудиторией из трёх тысяч человек, оказалось смертельным, несмотря на экстренную госпитализацию в критическом состоянии. По предварительным данным, предполагаемый исполнитель преступления был задержан благодаря признанию, которое он сделал своему собеседнику в Discord, намереваясь спрятать оружие. Подозреваемый, которому 22 года, был выдан правоохранительным органам собственным отцом, имеющим 27-летний стаж службы в полиции.