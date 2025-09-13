В Орловской области при взрыве на ж/д путях погибли два человека

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли, еще один получил ранения в результате подрыва взрывного устройства при проверке железнодорожных путей в Орловской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем телеграм-канале, информирует ТАСС.
«На территории Орловской области при проверке железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства, — написал он. — К глубокому сожалению, при подрыве одного из них два человека погибли, один ранен».
Кроме того, Клычков сообщил, что «в связи с проведением оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск — Глазуновка задержано движение ряда поездов дальнего следования». По его словам, «сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам». Также «рассматривается вопрос их доставки до мест проживания автобусами».-0-