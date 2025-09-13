Ричмонд
Аргентина может отправить на Украину военный контингент

Аргентинский посол Энрике Игнасио Феррер Виейра заявил о готовности властей отправить войска на Украину в рамках мирной инициативы.

Источник: Аргументы и факты

Власти Аргентины рассматривают возможность отправки на Украину военного контингента в рамках мирной инициативы, заявил посол республики в России Энрике Игнасио Феррер Виейра в беседе с РБК.

По его словам, такие темы обсуждаются на высоком политическом уровне. «Если аргентинские вооруженные силы потребуются для обеспечения безопасности на Украине, президент, несомненно, будет готов рассмотреть такую возможность», — сказал Виейра.

Он также добавил, что в Аргентине хотят, чтобы президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский пришли к взаимопониманию и устойчивому миру.

В марте сообщалось, что аргентинский лидер Хавьер Милей удалил из своих соцсетей все совместные фотографии с Зеленским.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.

Военный политолог Андрей Кошкин высказывал мнение, что Франция, Германия и Великобритания хотят отправить военных на Украину для захвата и получения прибыли от ресурсов страны.

