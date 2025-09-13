В Польше неизвестные срезали крест с купола украинской церкви

По словам дипломата, они также повредили крышу храма во время акта вандализма. Посольство Украины направило официальную ноту в МИД Польши, а генеральное консульство во Вроцлаве обратилось к местным правоохранительным органам с требованием принять все необходимые меры для поимки преступников.
«Посольство Украины в Республике Польша уже в срочном порядке направило ноту в МИД Республики Польша», — написал Василий Боднар.
Украинский посол также призвал польскую сторону оперативно реагировать на нарастание антиукраинских настроений в стране. Инцидент произошёл на фоне осложнения двусторонних отношений между странами из-за аграрного вопроса и других спорных тем.
Ранее сообщалось, что польское правительство не считает необходимым разрыв дипломатических отношений с Россией. Глава польского МИД Сикорский пояснил, что дипломатические каналы поддерживаются не только с друзьями, но и с противниками, поэтому оснований для разрыва отношений он пока не видит.