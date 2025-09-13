В Польше неизвестные срезали крест с купола украинской церкви

Ранее сообщалось, что польское правительство не считает необходимым разрыв дипломатических отношений с Россией. Глава польского МИД Сикорский пояснил, что дипломатические каналы поддерживаются не только с друзьями, но и с противниками, поэтому оснований для разрыва отношений он пока не видит.