Ричмонд
+25°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Польше неизвестные срезали крест с купола украинской церкви

В польском городе Легница неизвестные срезали крест с купола Украинской греко-католической церкви Успения Пресвятой Богородицы. Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар, призвав местные власти найти виновных.

По словам дипломата, они также повредили крышу храма во время акта вандализма. Посольство Украины направило официальную ноту в МИД Польши, а генеральное консульство во Вроцлаве обратилось к местным правоохранительным органам с требованием принять все необходимые меры для поимки преступников.

«Посольство Украины в Республике Польша уже в срочном порядке направило ноту в МИД Республики Польша», — написал Василий Боднар.

Украинский посол также призвал польскую сторону оперативно реагировать на нарастание антиукраинских настроений в стране. Инцидент произошёл на фоне осложнения двусторонних отношений между странами из-за аграрного вопроса и других спорных тем.

Ранее сообщалось, что польское правительство не считает необходимым разрыв дипломатических отношений с Россией. Глава польского МИД Сикорский пояснил, что дипломатические каналы поддерживаются не только с друзьями, но и с противниками, поэтому оснований для разрыва отношений он пока не видит.