«США могут подтолкнуть Путина к диалогу. Это может быть встреча лидеров в любом формате. Мы готовы к предложению президента Трампа: трёхсторонний формат, затем двусторонний или наоборот. Но должны быть лидеры, а не технические команды», — главарь киевского режима.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил разочарование темпами урегулирования конфликта на Украине. В своём интервью Fox News он повторил, что сталкивался с кризисами и сложнее нынешнего, но находил их решение. При этом он указал, что нежелание Владимира Зеленского идти на переговоры с Россией отдаляет перспективу завершения боевых действий.