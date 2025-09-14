Ричмонд
В Госдуме оценили недавние итоги тестирования детей мигрантов

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости Крым. Статистика Рособрнадзора, согласно которой более 87% детей мигрантов не могут быть зачислены в школы России, иллюстрирует эффективность работы федерального законодательства по борьбе с незаконной миграцией. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев.

Источник: РИА "Новости"

Накануне в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) сообщили, что почти 90% детей мигрантов не смогли попасть в школы России: большинство семей не предоставило основной пакет документов, остальные не прошли тестирование на знание русского языка для несовершеннолетних иностранцев.

«Цифра… показывает, как работает федеральный закон в отношении борьбы с незаконной миграцией», — прокомментировал Ивлев.

Депутат Госдумы подчеркнул, что действие соответствующего закона оказывает помощь не только педагогам, но и школьникам.

«Потому что учить ребенка, который не знает русский язык, невозможно — страдают от этого другие дети», — пояснил свою позицию парламентарий.

Ивлев также напомнил, что 11 сентября, согласно еще одному закону по противодействию незаконной миграции, иссяк полугодичный срок для незаконно находящихся на территории РФ мигрантов.

«И в этом плане предстоит работа правоохранительных органов по высылке из страны незаконно находящихся здесь мигрантов. Это означает, что лучше будет порядок, меньше будет преступлений и правонарушений», — заключил он.