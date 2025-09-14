В Госдуме оценили недавние итоги тестирования детей мигрантов

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости Крым. Статистика Рособрнадзора, согласно которой более 87% детей мигрантов не могут быть зачислены в школы России, иллюстрирует эффективность работы федерального законодательства по борьбе с незаконной миграцией. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев.