В Госдуме оценили недавние итоги тестирования детей мигрантов

Накануне в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) сообщили, что почти 90% детей мигрантов не смогли попасть в школы России: большинство семей не предоставило основной пакет документов, остальные не прошли тестирование на знание русского языка для несовершеннолетних иностранцев.
«Цифра… показывает, как работает федеральный закон в отношении борьбы с незаконной миграцией», — прокомментировал Ивлев.
Депутат Госдумы подчеркнул, что действие соответствующего закона оказывает помощь не только педагогам, но и школьникам.
«Потому что учить ребенка, который не знает русский язык, невозможно — страдают от этого другие дети», — пояснил свою позицию парламентарий.
Ивлев также напомнил, что 11 сентября, согласно еще одному закону по противодействию незаконной миграции, иссяк полугодичный срок для незаконно находящихся на территории РФ мигрантов.
«И в этом плане предстоит работа правоохранительных органов по высылке из страны незаконно находящихся здесь мигрантов. Это означает, что лучше будет порядок, меньше будет преступлений и правонарушений», — заключил он.