RMF24: угрозы воздушной атаки на территорию Польши нет

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Угрозы воздушной атаки на территорию Польши нет. Об этом информирует RMF24.
Оперативное командование Вооруженных сил Польши объявило о прекращении «операций польской и союзнической авиации в нашем воздушном пространстве», — сообщает радио.
Наземные средства ПВО и радиолокационной разведки вернулись к штатному режиму работы. Полеты в аэропорту Люблина возобновлены.
Ранее RMF24 со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных сил республики сообщило, что Польша подняла в воздух истребители в связи с угрозой ударов БПЛА в приграничных со страной районах Украины. -0-