Ганчев: ВС РФ практически освободили Купянск Харьковской области от боевиков ВСУ

Российские военнослужащие практически освободили Купянск в Харьковской области от боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.
«Украинские вооруженные бандформирования практически оставили город, они остались только на определенных укреппозициях своих, которые хорошо защищены», — отметил он.
Ганчев подчеркнул, что сейчас украинские военные понимают, что оставаться в Купянске сейчас для них «подобно смерти». При этом он заявил, что в городе сейчас также находится большое количество гражданского населения.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении военного эксперта Андрея Марочко, что Вооруженным силам России удалось взять под огневой контроль две железнодорожные станции у Купянска.