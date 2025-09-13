Reuters рассказало, чем Трамп испугал Европу

Reuters утверждает, что европейские союзники США оказались «обеспокоены» сдержанной реакцией американского президента Дональда Трампа после инцидента с беспилотниками в Польше.
Европейские политики предположили, что Трамп, в отличие от многих своих предшественников, «не считает безопасность Европы центральным элементом безопасности США», сказал бывший постпред США при Североатлантическом альянсе.
Некоторые польские политики утверждали, что дроны, сбитые в Польше 10 сентября, были российскими, но доказательств не привели.
