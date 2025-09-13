ВВС Румынии заявили о перехвате дрона у границы с Украиной

Беспилотник был зафиксирован примерно в 20 километрах к юго-западу от села Килия-Веке в уезде Тулча, после чего истребители сопровождали его до момента исчезновения с радаров. Военные отметили, что дрон не пролетал над населёнными пунктами и не создавал непосредственной угрозы для гражданского населения.