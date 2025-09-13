ВВС Румынии заявили о перехвате дрона у границы с Украиной

Беспилотник был зафиксирован примерно в 20 километрах к юго-западу от села Килия-Веке в уезде Тулча, после чего истребители сопровождали его до момента исчезновения с радаров. Военные отметили, что дрон не пролетал над населёнными пунктами и не создавал непосредственной угрозы для гражданского населения.
Ранее сообщалось, что американский истребитель F-16 из пилотажной группы Tiger Demo потерпел крушение во время репетиции авиашоу вблизи польского города Радома. Пилот самолёта погиб, не успев активировать систему катапультирования. По свидетельствам очевидцев, перед падением самолёт находился на предельно малой высоте.