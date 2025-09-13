Акции протеста против евро и кабмина прошли в Болгарии

Ранее Life.ru рассказывал, что, Лондон стал местом многотысячного протеста против нелегальной иммиграции и предоставления убежища выходцам из исламских государств. Лидер радикального движения «Английская лига обороны» Томми Робинсон (настоящее имя — Стивен Яксли-Леннон) выступил организатором массового шествия. Правоохранительные органы оценили количество участников более чем в 100 тысяч человек. Сам Робинсон утверждает, что мероприятие в режиме реального времени просмотрело около миллиона пользователей сети.