Акции протеста против евро и кабмина прошли в Болгарии

«Послание нашего протеста одно — отставка правительства. Она необходима, чтобы сохранить Болгарию», — сказал лидер партии Костадин Костадинов.
Также на акции выступил депутат Европарламента Петр Волгин. Он заявил, что Болгария должна быть независимой и принимать решения самостоятельно, а не следовать указаниям из других столиц. По его словам, это позволит стране избежать втягивания в военные конфликты.
