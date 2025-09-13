США проведут консультации с НАТО по инциденту с дронами в Польше

«Нет сомнений, что эти беспилотники могли быть потеряны. Вопрос в том, были ли эти беспилотники направлены конкретно на Польшу. Если это так, если улики ведут нас к этому, то, очевидно, это крайне эскалационный шаг. Есть и ряд других версий, но я думаю, что мы хотели бы иметь все факты и проконсультироваться с нашими союзниками, прежде чем принимать какие-либо конкретные решения», — заявил Рубио журналистам.