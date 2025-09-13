Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Берлине прошли антиукраинские митинги

В столице Германии прошли митинги, участники которых выступили против поддержки Украины. Протестующие требовали прекратить поставки оружия Киеву. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Тысячи немцев вышли на митинг против поставок оружия Украине.

В столице Германии прошли митинги, участники которых выступили против поддержки Украины. Протестующие требовали прекратить поставки оружия Киеву. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

«Тысячи людей собрались в субботу перед Бранденбургскими воротами в Берлине, требуя прекратить поставки оружия на Украину. По данным полиции, около 12 000 человек приняли участие в митинге в центре столицы Германии», — передает AFP.

Ранее в Германии уже проходили массовые акции против милитаризации, в том числе в Кельне, где участники выступали за мирные инициативы и требовали отказа от обязательной военной службы и вооружения страны. Организаторы подобных мероприятий подчеркивают необходимость налаживания международного диалога, в том числе с Россией, и выступают против усиления военного курса.