Тысячи немцев вышли на митинг против поставок оружия Украине.
В столице Германии прошли митинги, участники которых выступили против поддержки Украины. Протестующие требовали прекратить поставки оружия Киеву. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
«Тысячи людей собрались в субботу перед Бранденбургскими воротами в Берлине, требуя прекратить поставки оружия на Украину. По данным полиции, около 12 000 человек приняли участие в митинге в центре столицы Германии», — передает AFP.
Ранее в Германии уже проходили массовые акции против милитаризации, в том числе в Кельне, где участники выступали за мирные инициативы и требовали отказа от обязательной военной службы и вооружения страны. Организаторы подобных мероприятий подчеркивают необходимость налаживания международного диалога, в том числе с Россией, и выступают против усиления военного курса.