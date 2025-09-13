The Times: расселение мигрантов в бывших казармах обойдется бюджету Британии дороже, чем в отелях

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Планы правительства Великобритании по использованию бывших военных баз для размещения нелегальных мигрантов обойдутся бюджету дороже, чем действующая схема с арендой гостиниц. Об этом пишет газета The Times, информирует ТАСС.
Как ранее сообщали британские газеты, на время рассмотрения прошений нелегалов об убежище лейбористское правительство предлагает использовать инфраструктуру двух бывших военных баз — в графствах Эссекс и Кент под Лондоном. Они были подготовлены еще предыдущим консервативным правительством, однако эти планы подверглись жесткой критике правозащитников, которые сравнивали бараки с тюрьмами.
The Times приводит данные Национального аудиторского управления, которое проводило оценку эффективности планов еще при консерваторах. По оценкам ведомства, расходы на использование баз на десятки миллионов фунтов выше, чем размещение нелегалов в гостиницах. Правительство ежедневно платит 5,77 млн фунтов стерлингов ($7,8 млн) за гостиничные номера для мигрантов, незаконно пересекающих пролив Ла-Манш.
Всего консерваторы планировали использовать четыре военные базы. Аудиторы оценили стоимость их годового обслуживания в 3 млрд фунтов стерлингов, что на 46 млн фунтов стерлингов превышает годовые расходы на оплату гостиничных номеров. Лейбористы, находясь в оппозиции, осуждали и не поддерживали эти планы, однако, придя к власти, решили открыть для этих целей две военные базы. Два объекта не стали использовать, в том числе базу в графстве Линкольншир, рассчитанную на 800 человек. На подготовку этой базы было потрачено 60 млн фунтов стерлингов, что превысило изначальную смету в 12 раз, говорится в материале издания. Однако от планов пришлось отказаться из-за протестов местного населения.
Как отмечает The Times, министр внутренних дел Шабана Махмуд собирается открыть две базы, несмотря на неизбежное сопротивление правозащитников. Источники газеты сообщили, что речь идет о «вопросе общественного доверия», а не денег. По их словам, министр «будет совершенно готова защищать свою позицию в суде, если это потребуется».
На период рассмотрения прошений об убежище нелегалов стараются размещать в специальных центрах, однако их не хватает. По официальной информации МВД Великобритании, по состоянию на март 2025 года в 210 отелях по всей стране были размещены 32 тыс. нелегальных мигрантов. Содержание просителей убежища, по данным газеты The Times, обходится британским налогоплательщикам примерно в 4 млрд фунтов стерлингов ($5,4 млрд) в год.
В последние недели по всей Великобритании проходят акции протеста с призывом отказаться от практики размещения нелегальных мигрантов в гостиницах. Демонстрации начались после того, как 38-летний беженец из Эфиопии, проживавший в одном из отелей в городе Эппинг, недалеко от Лондона, был обвинен в сексуальных домогательствах к 14-летней девочке. Правительство Великобритании пообещало отказаться от размещения мигрантов в гостиницах к 2029 году. -0-