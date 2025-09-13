The Times: расселение мигрантов в бывших казармах обойдется бюджету Британии дороже, чем в отелях

Всего консерваторы планировали использовать четыре военные базы. Аудиторы оценили стоимость их годового обслуживания в 3 млрд фунтов стерлингов, что на 46 млн фунтов стерлингов превышает годовые расходы на оплату гостиничных номеров. Лейбористы, находясь в оппозиции, осуждали и не поддерживали эти планы, однако, придя к власти, решили открыть для этих целей две военные базы. Два объекта не стали использовать, в том числе базу в графстве Линкольншир, рассчитанную на 800 человек. На подготовку этой базы было потрачено 60 млн фунтов стерлингов, что превысило изначальную смету в 12 раз, говорится в материале издания. Однако от планов пришлось отказаться из-за протестов местного населения.