Трансляцию Робинсона с акции в Лондоне посмотрели 2,5 млн зрителей

Число зрителей трансляции правого активиста Томми Робинсона с акции «Соединим королевство» в Лондоне увеличилось до 2,5 млн человек.
Трансляция, которую активист ведет в соцсети Х*, длится более семи часов.
По данным полиции, в демонстрациях приняли участие около 110 тысяч человек.
Между тем, по данным Reuters, во время митинга начались столкновения между протестующими и полицейскими. Сообщается, что демонстранты бросают в сотрудников конной полиции петарды. В охране общественного порядка на мероприятии задействовано более 1,6 тысячи правоохранителей.
Ранее сообщалось, что акция, организатором которой выступил Робинсон, началась на площади Рассел-сквер, откуда участники направились в сторону правительственного квартала Уайтхолл. Демонстранты пришли на мероприятие с флагами Великобритании, Англии и Израиля.
